Jadą rowerami z Gliwic do Świnoujścia. W Głogowie mieli nocleg, a śniadanie zjedli... w banku PKO BP

- Szkoła współpracuje z naszym oddziałem banku w Gliwicach, dlatego i my mieliśmy okazję ich ugościć, nakarmić i kibicować w dalszej drodze – przyznaje dyrektor placówki Adam Romański. - Symbolicznie dołożyliśmy się też do zbiórki na rzecz hospicjum i zachęcamy wszystkich by też to zrobili, bo nawet małe kwoty bardzo się liczą.