Część Głogowa już piąty dzień bez ciepłej wody i ogrzewania. Niestety, nie mamy dobrych wiadomości

- To jakaś kpina! Od soboty (15.04) nie mamy w mieszkaniach ciepłej wody! Pal licho ogrzewanie, ale bez wody? - pytają zdenerwowani głogowianie, którzy już piąty dzień czekają na usunięcie awarii. A lista ulic, które zostały pozbawione ogrzewania jest długa. To mieszkańcy budynków na początku alei Wolności i spora część Starego Miasta.

Mieszkańcom Głogowa puszczają nerwy. Od kilku dni część miasta pozbawiona jest ogrzewania i ciepłej wody. Najgorsze jest to, że nie wiadomo, jak długo to potrwa.

Ulice bez ogrzewania i ciepłej wody:

WPEC: Jak zrobimy to będzie

Jak czytamy w komunikacie WPEC-u, wyłączenie dostawy ogrzewania i ciepłej wody obowiązuje do... do odwołania. Nie podano żadnej, choćby przybliżonej daty. A jak zapytaliśmy dyspozytora pod numerem alarmowym o to, kiedy można się spodziewać ciepłej wody odpowiedział: - Jak zrobimy to będzie.