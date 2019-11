Powiat polkowicki zabezpiecza się na wypadek Afrykańskiego pomoru świń

Powiat polkowicki rozpoczyna walkę z groźnym wirusem, który wdziera się co raz szerzej do Polski. Starosta polkowicki zwołał spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym udział wzięli wójtowie trzech najbardziej narażonych gmin, objętych tzw. żółtą strefą ochronną, to jest Gaworzyce, Grębocice, Radwanice.

W spotkaniu wzięli też udział pracownicy Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego, komendant policji, powiatowy lekarz weterynarii, przedstawiciele z Nadleśnictwa Lubin oraz Przemków, a także łowczy z kół łowieckich działających na terenie objętym zagrożeniem. Jak poinformował wicestarosta Krzysztof Nester, powiat polkowicki będzie miał do dyspozycji dwa kontenery, gdzie będzie można dostarczać upolowaną zwierzynę, w celu jej przebadania. Ponadto policja została poproszona o dodatkowe kontrole pojazdów, w celu wyeliminowania ewentualnego przewożenia zakażonych osobników.

Podczas spotkania zaprezentowano również krótki film instruktażowy, który przedstawiał sposoby postępowania oraz środki ostrożności, jakie należy zastosować wobec tuszy dzika zarówno w strefie ochronnej, jak i w obszarze zagrożenia. Należy pamiętać, że wirus może przenosić się na obuwiu, dłoniach, ubraniu, oponach pojazdów. Zaleca się, aby myśliwi którzy są jednocześnie hodowcami świń nie polowali w tym okresie. Wszelkie przypadki wykrycia martwych zwierząt dzików, świń, świniodzików jak najszybciej należy zgłosić do Powiatowego Inspektora Weterynarii pod nr tel. lek. wet. Grzegorz Kowalik +48 664 945 988 Afrykański pomór świń (African Swine Fever - ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki. Zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100 proc. Co ważne, choroba ta nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla ludzi.

Dotychczas w powiecie polkowickim nie odnotowano przypadków śmiertelnych wśród trzody chlewnej wywołanych tym groźnym wirusem. Jednak w połowie listopada ASF została wykryta na styku trzech województw: Lubuskiego, Dolnośląskiego i Wielkopolski. Pierwszego chorego dzika znaleziono w Tarnowie Jeziornym niedaleko Sławy. Była to locha potrącona przez samochód. W sumie od tego czasu potwierdzono już 20 sztuk chorych dzików. W sobotę, 23 listopada na drodze między Głogowem a Orskiem (gm. Grębocice), znaleziono martwego dzika. Wezwany na miejsce lekarz weterynarii pobrał próbki do padania na obecność ASF.