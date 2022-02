Cud natury nie tylko na Walentynki. Jezioro w kształcie serca zachwyca zimą. To niecałe 90 kilometrów od Nowej Soli. Zobacz zdjęcia

Ludzie mówią, że to cud i magia. I nie sposób się z nimi nie zgodzić! Jezioro Czarne skryte pośrodku lasu robi fenomenalne wrażenie. Szczególnie wtedy, gdy spojrzymy na nie z góry. Tomasz Przeździecki z Drone Day tym razem uchwycił Jezioro Czarne - nazywane lubuskim cudem natury - w zimowej aurze. Akwen skuty lodem wygląda wyjątkowo. W takiej odsłonie to jezioro pokazujemy naszym Czytelnikom po raz pierwszy. Jeśli chcielibyście odwiedzić to urokliwe miejsce, to już podpowiadamy, jak możecie tu dojechać. By dotrzeć na miejsce, należy jechać drogą nr 137 łączącą Bobowicko z Sterczem. Niedaleko znajduje się przysiółek Karolewo. Auto można zostawić na leśnym parkingu usytuowanym na pograniczu gmin Międzyrzecz i Trzciel. Stamtąd, już na piechotę, dotrzeć nad jezioro. Kształt ma naprawdę... romantyczny! Może warto wybrać się tu w najbliższym czasie? W końcu luty jest miesiącem zakochanych.

Marek Zientecki