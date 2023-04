Cross Straceńców w Głogowie. Przez błoto i doły z wodą - biegli do mety. ZDJĘCIA, FILM

Już po raz 13. w Głogowie zorganizowany został Cross Straceńców, bieg, na który każdego roku przyjeżdżają zawodnicy z całej Polski. We współpracy z KGHM organizuje go Jerzy Górski, mistrz świata w podwójnym Ironmanie z 1990 roku.

– Tu każdy kto pokona, niezależnie od tego na jakim dystansie, tą drogę, która jest do pokonania - to ta meta później udowadnia, że tak naprawdę możemy sobie poradzić w wielu trudnych sprawach w życiu. I za to dziękuję, że możemy to realizować z KGHM, z miastem i wieloma naszymi sponsorami – mówi Jerzy Górski.