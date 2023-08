Pierwszy Kościół Pokoju powstał w Głogowie. Dziś to jedynie wspomnienie. WIDEO

Głogów jest miastem wielu zabytków. Nie wszystkie jednak przetrwały do dnia dzisiejszego, tak jak jedna z trzech wyjątkowych dolnośląskich świątyń, która dziś mogłaby być jednym z najważniejszych punktów odwiedzin turystów. Znajdowała się na terenach, które w dzisiejszych czasach stanowią okolicę Ronda Konstytucji 3 Maja.

– Znajdowała się tuż za miastem, kilkaset metrów od murów miejskich. Mam na myśli pierwszy pionierski Kościół Pokoju, który powstał po wojnie trzydziestoletniej. Powstał właśnie u nas w Głogowie. Nie powiemy dokładnie, że to było dokładnie na terenie dzisiejszego ronda, bo mogło to być bardziej przesunięte - troszkę w stronę Miejskiego Ośrodka Kultury. Otwierał go, podczas takiej pięknej przemowy, Andreas Gryphius, czyli patron naszego głogowskiego teatru – mówi Dominik Jeton, kierownik Centrum Informacji Turystycznej w Głogowie.