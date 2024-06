Egzotyczne, dzikie orchidee rosną w sławskich lasach. Z kolei pod Głogowem jest jedyne w Polsce stanowisko innej wjątkowej rośliny

Okazuje się, że w Polsce mamy więcej tych roślin z rodziny storczykowatych. Jak czytamy na stronie Lasów Państwowych, liczba gatunków storczyków przekracza pięćdziesiąt.

- Rozmieszczenie storczyków w Polsce nie jest równomierne. Generalnie możemy wyróżnić trzy regiony, gdzie jest ich więcej – to północna Polska, Wyżyny Południowopolskie i góry (w równiej mierze Sudety co Karpaty). Ciekawostką jest, że rośliny te pojawiają się, niekiedy wręcz masowo, w miejscach wyraźnie zaburzonych przez człowieka – w rowach, na skraju dróg, składach drewna, na wyrobiskach, hałdach i w kamieniołomach. Być może ma to związek z dość sterylnym podłożem na takich stanowiskach, co sprawia, że storczykom nie zagraża tam konkurencja ze strony bujniejszej roślinności – czytamy w opracowaniu Marcina Sceliny opublikowanym na stronie Lasów Państwowych. - Zdecydowana większość rodzimych storczyków kwitnie w maju i czerwcu, chociaż w górach nieco później i jeszcze w pierwszej połowie lipca można spotkać sporo kwitnących gatunków – dodaje autor.