Co się dzieje na polu koło Przedmościa? Czy będą tam szukać złóż miedzi?

Na polu za Przedmościem trwa układanie płyt pod drogę. Zauważył to Marcin Kuchnicki i ustalił, że w odległości kilometra na północy – wschód od jego wsi będą prowadzone odwierty.

- Dowiedziałem się, że trwają przygotowania lokalizacji do wprowadzenia sprzętu służącego do wykonania odwiertu – przyznaje mieszkaniec Przedmościa, którego interesują wszelkie sprawy dotyczące jego wsi i mieszkańców. - Co prawda nikt nas nie informował co tam się dzieje na polu, ale wszystko wskazuje na roboty KGHM.

Radny zapewnia, że odległość od zabudowań jest spora i ewentualnie nie ma zagrożenia uciążliwością robót, ale znaczenie może mieć większy ruch na drodze.