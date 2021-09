KGHM szuka miedzi w Moszowicach pod Głogowem. Niektórzy obawiają się odwiertów. Zwołano zebranie

KGHM rozpoczął poszukiwanie złóż miedzi na terenie nowej koncesji, którą uzyskał kilka miesięcy temu. Jej tereny obejmują także okolice Głogowa - m.in. gminę Kotla. Poszukiwania na tym terenie rozpoczęły się od Moszowic. Na polu stanęły już maszyny, które przygotowują odwiert.

Większość mieszkańców Moszowic ze spokojem podchodzi do tematu. Nie wszystkim się to jednak podoba. Niektórzy, przede wszystkim mieszkający najbliżej odwiertu, mają co do niego obawy. Stąd też poruszenie tego tematu na zebraniu wiejskim, na które zaproszono m.in. media oraz przedstawicieli KGHM.

