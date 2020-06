Chrobry Głogów wygrał z GKS-em Bełchatów. Kibice dopingowali zza stadionu. ZDJĘCIA, FILM

Mecz rozegrany został przy pustych trybunach, ze względu na ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. Nie przeszkodziło to grupie fanów Chrobrego w dopingowaniu drużyny. Zebrali się za stadionem, skąd zagrzewali pomarańczowo-czarnych do walki.

Mecz był wyrównany i obie drużyny próbowały ataków na bramki rywala. W 44. minucie udało się to Chrobremu, a piłkę do siatki skierował Adrian Benedyczak. W kolejnej połowie drużyna gości nie zdołała doprowadzić do wyrównania.

Tym samym Chrobry zdobył cenny komplet punktów.

Zobacz zdjęcia z meczu Chrobry Głogów - GKS Bełchatów