Chrobry Głogów przegrał na wyjeździe z GKS-em Katowice

Druga kolejka Fortuna 1. Ligi ponownie nie przyniosła kibicom Chrobrego powodów do zadowolenia. Drużyna z Głogowa przegrała wyjazdowe starcie w Katowicach z tamtejszym GKS-em. Już od samego początku spotkania gospodarze mocno przycisnęli głogowian, którzy gubili się w obronie. Efektem tego była bramka dla gospodarzy, która padła w 20. minucie. Dwie minuty później nieco nadziei kibicom przyniosło wyrównanie w wykonaniu Wolsztyńskiego. Do końca pierwszej połowy Pomarańczowo-Czarni mieli jeszcze okazję do zdobycia przewagi i generalnie radzili sobie lepiej, ale to było wszystko - co Chrobry mógł pokazać w tym spotkaniu.

Już w drugiej części meczu gospodarze złapali drugi wiatr i po zmianach kadrowych na boisku dobitnie pokazali, że nie dadzą głogowianom wywieźć z Katowic choćby punktu. Mateusz Mak w ciągu kilku minut dwukrotnie pokonała bramkarza Chrobrego, a później tylko pech sprawił, że nie doczekał się hat-triku. I taki oto wynik - 3:1, utrzymał się już do końca meczu.