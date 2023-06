Chrobry Głogów pokonał Puszczę Niepołomice. Ostatni mecz sezonu

W ostatniej kolejce Fortuna 1. Ligi drużyna Chrobrego Głogów zdobyła komplet punktów, pokonując przy tym Puszczę Niepołomice. Bramka warta kompletu punktów padła tuż przed końcowym gwizdkiem, w 89. minucie meczu. Autorem bramki był Jakub Górski.

– Powiem szczerze, że to było bardzo trudne spotkanie. Mieliśmy dużo problemów w defensywie, żeby bronić się przed atakami Puszczy, która była zmotywowana i grała tak, jak się tego spodziewaliśmy. Troszeczkę dopomogło nam szczęście, a to nieodzowny element do tego, aby wywozić punkty z tak trudnego terenu. Można powiedzieć, że to twierdza, którą dziś zdobyliśmy. Spojrzałem na tabelę. Przykro mi, że ja jako trener i my jako Chrobry zabraliśmy wam to czwarte miejsce, które byłoby atutem w barażach, ale życzę wam powodzenia. I tak zrobiliście megą historię. I… do dzieła, róbcie swoje. My kończymy sezon, uważam, że udany, bo 46 punktów przed jego startem brałbym w ciemno. Dziękuję wszystkim zawodnikom i do zobaczenia w przyszłym sezonie – mówił po spotkaniu trener Marek Gołębiewski.