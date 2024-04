Chciał zainwestować na giełdzie internetowej. Trafił na oszustów i stracił 37 tys. zł

– 28 - latek zainteresował się na jednym z portali społecznościowych ofertą zainwestowania na giełdzie walutowej. Postanowił zaryzykować. Wszystko wydawało się bardzo autentyczne. Konsultantka przesłała link do strony Komisji Nadzoru Finansowego z odnośnikiem do spółki, z którą wszedł w kontakt. Z pokrzywdzonym kontaktowały się nawet osoby, które informowały go o bieżącej sytuacji na giełdzie walutowej, którą ta spółka się zajmowała. Mężczyzna zainwestował ponad 37 tysięcy złotych ufając swojemu jak to określono „głównemu konsultantowi” – mówi Maja Piwowarska z KPP Wschowa.