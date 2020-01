Chciał przejechać policjantkę. Jest akt oskarżenia dla kierowcy mustanga

Funkcjonariusze ruszyli w pościg za mustangiem. W pewnym momencie zajechali mu drogę. Wtedy to 25-latek staranował radiowóz. Mustang, którym jechał, był wypożyczonym autem. Ryszard K. spowodował straty na kwotę 120 tys. zł na szkodę firmy leasingowej oraz 70 tys. zł na szkodę policji. Dodatkowo straty po uszkodzeniu boiska w Borku wyliczono na kwotę 6 tys. zł. Jak się okazało, 25-latek kierował samochodem pod wpływem amfetaminy.

25-letni mieszkaniec powiatu polkowickiego odpowie za czynną napaść na policjantów, kierowanie pojazdem pod wpływem narkotyków, nie zatrzymanie się do policyjnej kontroli, posiadanie narkotyków oraz uszkodzenie mienia. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

W toku śledztwa przebadali go biegli lekarze. Stwierdzili, że nie miał on zniesionej poczytalności. Niemniej jednak 25-latek jest uzależniony od środków psychoaktywnych i wymaga terapii. Po zatrzymaniu przez policję Ryszard K. decyzją sądu trafił do aresztu tymczasowego.