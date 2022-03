Cenny punkt na wyjeździe. Chrobry Głogów zremisował z GKS-em Katowice

Chrobry Głogów zmierzył się z GKS-em Katowice w poniedziałek, 15 marca. Głogowianie rozegrali to spotkanie na wyjeździe. Kolejny mecz Pomarańczowo-Czarni zakończyli bez straty gola, jednak tym razem sami też żadnego nie zdobyli. Mecz w Katowicach zakończył się bezbramkowym remisem.

– Przyjechaliśmy, żeby kontynuować dobrze rozpoczętą serię wiosną. Pierwsze dwa mecze rundy wygraliśmy. Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo i gramy na trudnym terenie. Pierwsze 15 minut Gieksa grała bardzo mocno, ale skutecznie się broniliśmy i uważamy, że później w pierwszej połowie to my prowadziliśmy przebieg gry. W drugiej połowie żadna drużyna nie grała widowiskowo. Wprowadziliśmy zmiany i pod koniec Gieksa głównie się broniła. Nie udało się zdobyć bramki. Szkoda, ale to ważny punkt, który bardzo szanujemy. Idziemy dalej, przed nami kolejny mecz – mówił po meczu trener Chrobrego Ivan Djurdjević.