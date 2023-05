Bukwica w gm. Żukowice ma nowe boisko. Na otwarcie obiektu był piknik. Zdjęcia

W gminie Żukowice oddano nowe boisko wielofunkcyjne. Takim obiektem mogą się już cieszyć mieszkańcy Bukwicy. Nowe boisko zostało wyposażone w wiele urządzeń sportowych, takich jak bramki, piłkochwyty, słupy i siatki do siatkówki czy koszy do koszykówki. Całość pokryta jest bezpieczną sztuczną nawierzchnią z trawy, co pozwoli na swobodne uprawianie różnych dyscyplin sportowych.