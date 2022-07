Afrykański błękit nad Dolnym Śląskiem. Upalny wyż dmucha do nas gorące powietrze i pył znad Sahary

Niesamowity żar, który od kilkudziesięciu godzin zalewa przeważającą część Polski, będzie mieć dziś, 21 lipca, swoje apogeum. W środę, 20 lipca, Głogów był oficjalnie jednym z najgorętszych miast w kraju z temperaturą 37 stopni Celsjusza. Dziś może być więcej.

Za pogodę odpowiada rozległy wyż znad Afryki, który dmucha do nas powietrze wraz z pyłem znad Sahary.

- I jest dużo! – twierdzi Jerzy Kucharski z Jaroszówki koło Legnicy. Emerytowany nauczyciel to baczny obserwator przyrody i już nie raz trafnie przepowiedział pogodę, a o lipcowej „bombie" upału mówił nam wiosną. - Możemy podziwiać niebo, które właśnie tak wygląda na Saharze, czyli taki mleczny błękit. Widać to zwłaszcza wieczorem, jako zamglenie. To właśnie zanieczyszczenie saharyjskim pyłem, który spadnie wraz z deszczem

– zwraca nam uwagę na ciekawostkę dodając, że pył z afrykańskiej pustyni przez Atlantyk dociera do Ameryki Południowej i zasila glebę w dorzeczu Amazonki, a w Paryżu bywają czerwone śniegi.

Jerzy Kucharski dodaje, że co prawda rekord temperatury w Polsce nie zostanie pobity (to prawie 41 stopni C.), ale będzie bardzo blisko.