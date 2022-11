1 listopada 2022. Cmentarz na Brzostowie za dnia i nocą. Zdjęcia głogowskiej nekropolii z góry

Cmentarz na Brzostowie w Głogowie na zdjęciach z góry tuż przed 1 listopada 2022. Przypomnijmy, że to największa z trzech nekropolii komunalnych. Jest tam ponad 10 tys. grobów.Na najstarszym cmentarzu przy ul. Legnickiej jest ok. 5 tys. grobów. Cmentarz w Nosocicach przy ul. Akacjowej to obecnie blisko 3 tys. mogił.

Cmentarz na Brzostowie ma być większy

Wjazd na cmentarz ma być z innej strony

Jest też plan, by od strony zachodniej, czyli do obwodnicy Głogowa zbudować nowy wjazd na nekropolię wraz z wielkim parkingiem na około 400 miejsc. To bardzo ważne, gdyż obecnie liczba miejsc do parkowania jest zbyt mała. Widać to nie tylko podczas pogrzebów, ale przede wszystkim w okolicach święta 1 listopada. Nowy wjazd wytyczony z od strony obwodnicy znacznie poprawi sytuację przy cmentarzu.

Według planów, z 10 hektarów, nekropolia powiększy się docelowo do ok. 24 hektarów. Z kolei od strony północnej, w kierunku ulicy Sikorskiego miasto ma już wszystkie potrzebne grunty. W przyszłości zostanie jeszcze do wykupienia kilka działek od południa.