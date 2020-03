ZUS: Rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W związku z decyzją o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli aż do Świąt Wielkanocnych, trwają prace nad wydłużeniem zasiłku dla rodziców, którzy opiekują się dzieckiem o kolejne dni. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną, czyli od 26 marca.

Dodatkowy zasiłek przysługuje rodzicom na mocy przyjętej w marcu specustawy, która przyznaje rodzicom dziecka do ukończenia 8 lat prawo do skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Ujęty w tej ustawie czas wypłaty zasiłku wynosił początkowo 14 dni.

- Ponieważ zamknięcie szkół jest dłuższe, rodzicom kończy się już okres prawa do dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego, dlatego już teraz mogą wnioskować o dalszą wypłatę. Oświadczenie należy składać tak samo jak poprzednie a sam wniosek zostanie rozpatrzony już po wejściu w życie znowelizowanych przepisów - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – To oznacza, ze samozatrudnieni wysyłają wniosek bezpośrednio do ZUS a osoby na umowach do swojego pracodawcy – dodaje.