Zobacz Głogów z wieży kolegiackiej. Można na nią wejść, by pomóc zwierzętom z azylu

Akcja organizowana jest przez harcerzy z 12. Głogowskiej Drużyny Harcerskiej „Iskra". Harcerki zapraszają mieszkańców Głogowa w niedzielę, 28 listopada, między godz. 12 a 16. W tym czasie będzie można wejść na szczyt wieży kolegiackiej i zobaczyć, jak miasto wygląda z góry.

Wstęp na wieżę dostępny będzie za dobrowolną kwotę wrzuconą do puszki. Wszystkie zebrane tego dnia datki trafią na rzecz Azylu dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie, prowadzonego przez Amicus.

– Jeśli macie ochotę wesprzeć schronisko w inny sposób, zachęcamy aby przynieść w niedzielę przedmioty, które u was zbierają kurz, a mogą się komuś przydać i są w dobrym stanie. Mogą być to książki, ozdoby, rękodzieło, przedmioty codziennego użytku. Trafią one do licytacji na bazarek organizowany przez Amicus – namawiają głogowskie harcerki.