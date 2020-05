Złodziej rowerów wpadł w ręce policji. Za recydywę grozi mu więsza kara

Skradzione rowery miały wartość ponad 2400 złotych. Policjanci otrzymali zgłoszenie o ich kradzieży i ruszyli za sprawcą, którzy już po kilkunastu minutach wpadli na trop złodzieja.

– Jak ustalili policjanci z Polkowic skradzione rowery stały się łatwym łupem złodzieja, ponieważ jego użytkownicy pozostawili je w miejscach ogólnodostępnych, w żaden sposób nie zabezpieczając swoich pojazdów. Zaraz po otrzymaniu pierwszego zgłoszenia funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach rozpoznali na nagraniu z monitoringu sprawcę przestępstwa i ruszając jego śladem odzyskali pierwszy z utraconych jednośladów – mówi Przemysław Rybikowski z KPP Polkowice.

Wtedy sprawę przejęli kryminalni, którzy dotarli do 29-latka i odzyskali kolejny rower. 29-latkowi grozi teraz kara nawet do 7,5 roku pozbawienia wolności za kradzież w warunkach recydywy.

– Do wszystkich właścicieli rowerów apelujemy o należyte zabezpieczenie swojego mienia. Każdorazowo zabezpieczajmy swój rower, mocując go do stałych elementów, np. przed sklepem lub domem, a elementy takie jak liczniki, saszetki, czy kaski rowerowe, zabierajmy ze sobą – dodaje P. Rybikowski.