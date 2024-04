Żaneta Baczyńska: Dziękuję za wszystkie oddane głosy

– Jeżeli chodzi o aktywność, to byliśmy wszędzie. Każdy z naszych kandydatów się mocno angażował i uważam, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Niezależnie czy z pierwszego czy ostatniego miejsca. To była bardzo pozytywna, uśmiechnięta i aktywna kampania i to pokazuje siłę naszego zespołu – mówiła Edyta Owczarek-Pręda, kandydująca do Sejmiku Województwa.