Z podwórka przy Matejki zniknął plac zabaw dla dzieci. Czy to zapowiedź długo wyczekiwanej inwestycji?

Po placu zabaw koło starego boiska przy Matejki nie ma już śladu. Dziś, (7 lutego) huśtawki i bujaki zostały wykopane, ogrodzenie rozebrane a teren wyrównano koparką. Czy to zapowiedź przebudowy całego terenu, na który od lat czekają mieszkańcy osiedla Śródmieście?

Komercyjny parking zamiast boiska przy Matejki

Przypomnijmy zatem, że według planów całe podwórko ma być przebudowane, a w miejscu starego boiska ma być komercyjny parking. Teren wewnątrz, czyli asfaltowe boisko, które służy za parking, to teren spółdzielni. Ma tam powstać parking na 53 miejsca (w tym dwa dla niepełnosprawnych) z wjazdem od strony garaży, tylko dla mieszkańców osiedla, zagrodzony szlabanem. Nie jest wykluczone, że postój będzie płatny.

Z kolei droga biegnąca dookoła podwórka wraz z chodnikami i miejscami postojowym to teren gminy. Według planów powstanie przy niej około 50 kolejnych miejsc, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada też gruntowny remont całej wewnętrznej drogi, począwszy od wjazdu z ulicy Matejki.

Przebudowa terenu wymusi, niestety wycinkę niektórych drzew. Pojawią się za to nowe nasadzenia.

Miasto przesuwa termin przebudowy

Trzy lata temu SM Nadodrze zleciło przeprowadzenie prac geodezyjnym na swoim terenie. Można je było zauważyć po pomarańczowych liniach i symbolach na placu i drewnianych palikach w trawnikach. Były to wytyczenia nowego parkingu wewnętrznego.

Był plan, że teren wspólnie zainwestują i miasto i spółdzielnia wybierając jednego, wspólnego wykonawcę. O ile SM była do tego gotowa już kilka lat temu, to miasto niestety nie. Jak się dowiedzieliśmy w ratuszu, urząd ma się podjąć tego zadania w przyszłym roku.