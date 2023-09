Wreszcie są punkty! Chrobry Głogów wygrał z GKS-em Tychy

Siedem kolejek czekali kibice Chrobrego Głogów na upragnione zwycięstwo swojej drużyny. Właśnie w siódmym spotkaniu tego sezonu Pomarańczowo-Czarni wreszcie przełamali złą passę i zdobyli pierwsze punkty, pokonując 21: GKS Tychy. Bohaterem tego spotkania był Mikołaj Lebedyński, który zdobył obie bramki dla Chrobrego Głogów.

– Długo wyczekiwane punkty w Głogowie, wszyscy na nie czekaliśmy. Z perspektywy pierwszej połowy nic nie zapowiadało tego, ale tak to jest, że jeżeli przez ileś meczów człowiek nie zdobywa punktów to traci wiarę w to co potrafi robić. A tak naprawdę to była puenta wszystkiego tego, co powiedzieliśmy sobie z chłopakami po pierwszej połowie, żeby zacząć grać w piłkę. I tak to się stało, choć oczywiście mieliśmy trochę szczęścia, bo w pierwszej połowie Tychy ostrzelały nam mocno bramkę. To nie jest przypadek, że są na miejscu, na którym są. Ale padła tylko jedna, całe szczęście, że w 10. minucie bo mieliśmy czas się jeszcze po niej pozbierać – mówił po meczu trener Piotr Plewnia.