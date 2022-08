Wraca Superliga. Już w sobotę piłkarze ręczni z Głogowa zagrają o punkty z Wisłą Płock

Do Głogowa wracają emocje związane z piłką ręczną. Superliga wystartuje już 3 września. Na dzień dobry Chrobry Głogów zmierzy się z Orlen Wisłą Płock. Start o godz. 15. w głogowskiej hali. Dla głogowian nie będzie to łatwy start, bo mierzą się przecież z wicemistrzem Polski, od lat grającym w ścisłej czołówce ligi. Początek meczu o godz. 15.

W Chrobrym trwają już ostatnie szlify i przygotowania przed rozpoczęciem sezonu. Głogowianie chcą jak najlepiej w niego wejść, chociaż w starciu z Orlenem zdecydowanie nie są faworytem. Jak przygotowania ocenia kapitan Chrobrego?

– Na przestrzeni lat przygotowania do sezonu zmieniają się, i to na dobre. Więcej pracy jest ze sprzętem, z techniką i tym co teraz najbardziej potrzebne. Trener przygotowania merytorycznego też miał swoje do powiedzenia. Było ciężko, może nie wybiegaliśmy aż tylu kilometrów co kiedyś, ale była inna intensywność tych treningów – mówi przed sezonem Rafał Stachera.