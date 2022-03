Włamali się nocą do pałacu w Sławie. Najpierw przeskoczyli furtkę, a potem wypchnęli drzwi

Do zdarzenia doszło w czwartek, 17 marca w Sławie. Policjanci otrzymali informację o tym, że w pomieszczeniach niezamieszkałego Pałacu Książęcego prawdopodobnie ktoś się włamał i penetruje obiekt. Widoczne były światła latarek. Mundurowi postanowili to jak najszybciej sprawdzić. Po wejść do środka zastali parę, 23- letnią kobietę i 25-latka.

W trakcie podjętych działań przez policjantów ustalono, że przyjezdni mieszkańcy województwa wielkopolskiego przeskoczyli przez furtkę i wypychając drzwi wejściowe weszli do budynku. Postanowili bez wiedzy i zezwolenia właściciela niezamieszkałego kompleksu spenetrować pomieszczenia. Z oświadczenia wynikało, że należą do grupy, która zwiedza opuszczone pałace na terenie Polski.

23-latka usłyszała już zarzut naruszenia miru domowego, do którego przyznała się. Z jej 25-letnim kompanem czynności zostaną wykonane w późniejszym terminie z uwagi na jego stan nietrzeźwości.