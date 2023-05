Włamali się do remontowanego lokalu w Polkowicach. Zatrzymali ich policjanci

Policjanci z KPP Polkowice zatrzymali trzech mężczyzn, którzy odpowiedzą za włamanie do remontowanego lokalu w tejże miejscowości. Najpierw zniszczyli ramę okienną, a potem z wnętrza lokalu ukradli elektronarzędzia używane do remontu. Wartość zrabowanego łupu wyniosła ponad 6 tysięcy złotych.

– Lokale znajdujące się w remoncie to łakomy kąsek dla przestępców. Nie dość, że te są zazwyczaj słabo zabezpieczone, to wewnątrz można zastać drogie narzędzia, które potem chętnie od złodziei przejmują paserzy. Zazwyczaj na drodze tego procederu stają polkowiccy policjanci, którzy gromadzą dowody, przedstawiają zarzuty, a ich skrupulatna praca doprowadza, do eliminowania z życia społecznego tych, którzy nie potrafią zarobić pieniędzy inaczej niż ograbiając uczciwych ludzi z ich zasobów – mówi Przemysław Rybikowski z KPP Polkowice.