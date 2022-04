Wielkanoc 2022. Święcenie pokarmów w głogowskich parafiach. Co włożyć do koszyczka? Sprawdź, o której godzinie iść do kościoła

Wielka Sobota to dzień, w którym w Polsce tradycyjnie święci się jajka. Po dwuletniej przerwie, w tym roku nie obowiązują już obostrzenia epidemiczny a z koszyczkiem trzeba będzie wybrać się do kościoła.

W tradycji Kościoła Katolickiego, w Wielką Sobotę przygotowuje się koszyczki z symbolicznymi produktami, które powinny się znaleźć na stole wielkanocnym stole. Pokarmy zanosi się do kościoła, żeby je poświecić.

Przypomnijmy, że w dwóch ubiegłych latach z uwagi na pandemię koronawirusa tradycję tę ograniczono. W niektórych świątyniach nie w ogóle nie było święcenia pokarmów, a w innych mogła uczestniczyć garstka wiernych.

W tym roku parafie zapraszają tak, jak było to przed pandemią.

Godziny święceń pokarmów znajdziesz pod zdjęciem konkretnej parafii.