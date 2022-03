W Gminie Gaworzyce powstaną ścieżki rowerowe. W Dalkowie będzie też miejsce obsługi rowerzystów

W Gminie Gaworzyce powstaną ścieżki rowerowe oraz miejsca obsługi rowerzystów. Inwestycja będzie podzielona na dwa etapy.

Pierwszy o łącznej długości ok. 7,5km obejmuje drogi gminne nr 100104D, 100103D, 100101D, 100102D (obręb Gaworzyce, obręb Koźlice).

Drugi etap to prace w obrębie Dalków, dz. nr 298 (ścieżka rowerowa); dz. nr 260/1 (miejsce obsługi rowerzystów).

W pierwszym etapie zostanie wykonany remont oraz przebudowa istniejącej nawierzchni gruntowej od miejscowości Gaworzyce poprzez miejscowość Koźlice do granicy gminy Gaworzyce, poprzez dostosowanie jej do ruchu rowerowego. Przy tym powstaną też miejsca obsługi rowerzystów składające się z ławek, stołów, stojaków na rowery, zadaszonej wiaty oraz miejsca wyznaczonego na odpady.