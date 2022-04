W głogowskim kościele pw. św. Klemensa, wielkopostny ołtarz zdobią ogromne chleby, rogale i chałki. Upiekli je piekarze ze Społem

Wielkopostna dekoracja ołtarza w kościele pw. św. Klemensa przyciąga wzrok odwiedzających świątynię. Są to ogromne, udekorowane bochny chleba, rogale, a nawet wypieczona w kształcie warkocza chałka. Obok chleba leżą też kamienie, a z boku ustawiono symboliczny konfesjonał z przewieszoną przez niego stułą. Proboszcz parafii, o. Łukasz Wójcik zaznacza, że oprócz pięknego wyglądu, dekoracja Wielkiego Postu ma też skłaniać do refleksji.

- Jest przy ołtarzu od środy popielcowej. Nawiązuje do ewangelii czytanej w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, gdy Jezus jest na pustyni i pości 40 dni. Szatan, który do niego przystępuje namawia Go do zamiany kamieni w chleb i do tego, by się najad do syta – wyjaśnia o. Łukasz Wójcik, który o symbolice dekoracji mówił już wiernym na mszy na rozpoczęcie Wielkiego Postu. - Moim celem było pokazanie pokus, jakich doświadczamy. Z kolei konfesjonał, stuła, krzyż, też stanowią dla wielu wielkim problem Nie chcą się zmieniać, nawracać, oczyszczać z grzechu. A Wielki Post to przecież czas nawrócenia – dodaje.