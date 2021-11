W Głogowie będą paczki dla samotnych seniorów. Znasz kogoś, kogo można obdarować?

W ramach kolejnej odsłony akcji przygotowanych zostanie 150 paczek, które z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia mają trafić do samotnych seniorów z Głogowa. Akcja skierowana jest do samotnych, starszych osób, które nie mają bliskiej rodziny.

– To już kolejna wspólna akcja organizowana razem z Caritasem. Bardzo się cieszę z tej współpracy, dzięki temu pomagamy potrzebującym. Były już gorące obiady dla starszych i samotnych, a teraz świąteczne paczki dla seniorów. Wszystkim życzę dużo zdrowia – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

Wszystkie samotne i starsze osoby, które chcą zgłosić się do akcji, bądź też wszyscy, którzy znają takie osoby proszeni są o kontakt od 1 do 10 grudnia (lub do wyczerpania miejsc) w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 76 7265 534.

