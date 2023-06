Vanessa Szanter nagrała nowy singiel. Zobaczcie i posłuchajcie, jak śpiewa uzdolniona nastolatka z gminy Grębocice

W miniony weekend premierę miał najnowszy singiel 15-letniej Vanessy Szanter. Młoda wokalistka z Żabic (gmina Grębocice) wydała go we współpracy z Ruslanem Kwintą, legendą ukraińskiego show-biznesu - co było nagrodą za sukces w międzynarodowym wydarzeniu - Unite Kids Festival. (pisaliśmy o tym TUTAJ).

Zobaczcie i posłuchajcie: