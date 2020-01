Powiedziała mu, że jest dorosła. A miała 12 lat... Teraz głogowianin może trafić za kratki

To miała być szalona miłość. Problem w tym, że miedzy 27-latkiem, a... 12-letnią dziewczynką. On jednak twierdzi, że brał ją za pełnoletnią. Nastolatka nie wyprowadzała go z błędu.