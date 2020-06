UWAGA. Burza nadciąga nad Dolny Śląsk z Czech. Ostrzeżenie pogodowe

Ostrzeżenie IMGW dotyczy wszystkich powiatów województwa.

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Miejscami grad. Uwagi: Z uwagi na dynamiczną sytuację meteorologiczną ostrzeżenie może ulec aktualizacji.