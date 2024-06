Uroczyste nieszpory w głogowskiej kolegiacie. Biskup Paweł Socha poświęcił też urządzoną zakrystię

- Wizytację naszego księdza biskupa Pawła uznaliśmy za ważne umocnienie pasterskie, a także poprosiliśmy go o poświęcenie zakrystii reaktywowanej w stylu gotyckim. Meble, które udało się nam zrealizować stwarzają coś niezwykłego, historycznego, mają swój własny klimat, pewną metafizykę. Jest to projekt, który został sfinansowany przez fundację Polskiego Banku PKO SA – powiedział ks. kan. Rafał Zendran, wieloletni proboszcz parafii kolegiackiej dodając, że przy okazji w zakrystii znajduje się ścieżka edukacyjna. - Miejsce to będzie można zwiedzać i zapoznawać się z historią kolegiaty.