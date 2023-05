Pierwsza Komunia święta 2023 w Bożym Ciele w Głogowie. Ruszył komunijny sezon w mieście. DUŻO ZDJĘĆ

Dzieci z parafii św. Mikołaja przystąpiły do I Komunii Świętej. W niedzielę, 7 maja, na dwóch uroczystych mszach św. o godz. 9 i 11, do sakramentu przystąpiło ponad 120 dzieci.

Do komunii przystąpiły dzieci z SP 7, SP 8, SP 9, SP 14 oraz z Aslana.

Przygotowanie dzieci w do uroczystości w parafii odbywało się w ramach katechezy w szkole oraz na niedzielnej Mszy św., Dodatkowo raz w miesiącu dla rodziców dzieci odbywały się spotkania formacyjne.