Udana inauguracja w Głogowie. KGHM Chrobry Głogów pokonał beniaminka

Drugi mecz sezonu 2023/2024 był dla ekipy KGHM Chrobry Głogów jednocześnie pierwszym przed własną publicznością. Swojego rodzaju inauguracja w Głogowie poszła zdecydowanie po myśli gospodarzy, którzy wysoko pokonali drużynę gości 31:23. Chrobry podjął we własnej hali ekipę Zepter KPR Legionowo, beniaminka tegorocznych rozgrywek Orlen Superligi.

Choć głogowianie, czwarta drużyna w kraju ostatniego sezonu, byli zdecydowanym faworytem meczu - to nie zlekceważyli przeciwnika. W skupieniu podeszli do tego spotkania, czego efekty było widać na parkiecie.

– Wiedzieliśmy o tym, że to nie będzie łatwy mecz. Z beniaminkiem zawsze ciężko się gra, bo się go nie zna. Można zobaczyć go tylko na wideo, jeśli nie grało się wcześniej przeciw sobie. Oni nie mieli nic do stracenia, a my byliśmy faworytami i graliśmy u siebie w domu. Więc nie oczekiwaliśmy, że będzie łatwy mecz – mówił trener Vitalij Nat już po spotkaniu. –W pierwszej części spotkania chłopacy byli mocno przeładowani, próbowali za bardzo szybko rozwiązać mecz. Naliczyliśmy chyba z osiem słupków, ale trzeba umieć to przełamać. drugiej połowie mieliśmy już wszystko pod kontrolą.