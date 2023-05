Turniej wsi 2023 w gminie Żukowice. Brzeg Głogowski najlepszy! Zobaczcie zdjęcia!

W wyniku zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce przypadło drużynie z Brzegu Głogowskiego, która zdobyła najwyższe trofeum.

Na drugim miejscu uplasowała się drużyna z Zabłocia, a na trzecim znalazła się ekipa ze Szczepowa.

Gmina dziękuje mieszkańcom za obecność, radość i umiejętność doskonałej zabawy.

- Wasze zaangażowanie i pozytywne podejście dodają ogromnej energii. Ci, którzy nie mieli okazji być z nami, mogą tylko żałować, bo to była niepowtarzalna okazja do wspólnego świętowania i integracji – zaznacza gmina dodając, że gospodarz turnieju – sołectwo Kłoda, a przede wszystkim do sołtys Ewy Nowicka-Pieniążek, spisali się na medal.