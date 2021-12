Tak miał wyglądać Głogów. Wizualizacje inwestycji, które nie powstały. ZOBACZ Kacper Chudzik

Przez lata w Głogowie pojawiało się wiele planów, które ostatecznie nie zostały zrealizowane - lub zrealizowane w dużo zmienionej formie. Galerie, fontanny, zagospodarowywanie ruin, różne pomysły na teatr czy przebudowa stadionu miejskiego. To i trochę innych pomysłów oraz ich wizualizacje znajdziecie w tej galerii. Zobaczcie jak mógł wyglądać Głogów, gdyby to zrealizowano. Kliknij w zdjęcie, by przejść do galerii.