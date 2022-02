Szukasz domu nad jeziorem? Zobacz oferty ze Sławy, Boszkowa i Wielenia. Sprawdź ceny!

Miejscowość Lgiń 15 km od Boszkowa. Domek 5 pokoi 104 m2 przy lesie grzybowym i czystym jeziorze. Raj dla wędkarza i grzybiarza. Nieskażona natura. Parter to: przedsionek, slon 21 m2 połączony z kuchnią 7m2, jadalnią i wyjściem na duży taras 25m2. Sypialnia 12,6m2, łazienka z WC, z kabiną prysznicową i pralką. Kotłownia z piecem CO. Zamykane piętro to trzy przestronne pokoje ok:14,14 i 17m2 i miejsce na łazienkę. Działka przylega bezpośrednio do czystego lasu. Idąc przez las dojdziemy po 300m. Cena: 510 000 zł LINK DO OFERTY

www.otodom.pl