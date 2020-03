Szpital Głogów: Oburzone pielęgniarki oddziałowe przedstawiły swoje stanowisko

Do naszej redakcji wpłynęło stanowisko pielęgniarek i położnych oddziałowych Głogowskiego Szpitala Powiatowego, w sprawie materiału na temat warunków pracy w tej placówce.

O sprawie pisaliśmy

TUTAJ

W stanowisku czytamy:



Jesteśmy oburzone informacjami w mediach lokalnych przez personel SOR, że brakuje mam na oddziałach szpitalnych maseczek, że reglamentowane są rękawiczki i inny sprzęt.

To nieprawda!

Proszę najpierw przejść się po oddziałach szpitalnych, albo zadzwonić do nas, a nie zamieszczać w mediach niesprawdzonych informacji. Wymaga tego podstawowa rzetelność dziennikarska.

Osoba ze szpitala, która przekazała te nieprawdziwe informacje jest nieodpowiedzialna i po prostu kłamie, co godzi w nasze dobre imię i dobre imię szpitala. Wszystko co jest potrzebne do opieki nad pacjentem, jest na stanie oddziału, a jak się kończy to apteka realizuje nasze zamówienia bez problemu. Maseczki są dostępne zarówno dla personelu, jak i dla pacjentów i jak potrzeba są używane bez ograniczeń.

(….)

Stanowisko podpisało dziesięć pielęgniarek i położnych oddziałowych GSP.