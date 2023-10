Światowy Dzień Drzewa – cudne zdjęcia głogowianina Marcina Kopija. Zobaczcie galerię!

10 października obchodzony jest Światowy Dzień Drzewa. Jego pomysłodawcą był amerykański znawca i miłośnik przyrody Juliusz Morton. W 1872 r., mieszkając w Nebraska City, zwrócił się z apelem do rodaków by 10 kwietnia kto może posadził drzewo. Argumentował, iż „inne święta służą jedynie przypomnieniu, dzień drzewa wskazuje zaś na przyszłość”.

Idea ta spotkała się z szerokim odzewem i tego dnia w USA zasadzono ponad milion drzew. I tak, od tamtej pory, co roku, w drugą niedzielę kwietnia w USA świętowany jest Arbor Day.