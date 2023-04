Sukcesy młodych muzyków z głogowskiej szkoły muzycznej. W sobotę, 15 kwietnia Dzień Otwarty placówki

Sukcesy uzdolnionej, młodej skrzypaczki

- Jest to kolejne osiągnięcie uzdolnionej i niezwykle muzykalnej młodej skrzypaczki, która od początku roku szkolnego uczestniczyła już w pięciu innych konkursach, zawsze zdobywając uznanie jury – informuje Agnieszka Berest, dyrektorka szkoły.

- Alicja przygotowuje się do kolejnych konkursów. Trzymamy kciuki i życzymy „połamania smyczka”! - dodaje dyrektorka

Konkursowe laury młodych muzyków

- Uczniowie ci zdobywali laury także na innych konkursach skrzypcowych. Na uwagę zasługuje szczególny tytuł „Osobowości artystycznej”, który otrzymała Lena Kuczyńska od jury jednego z konkursów. Cieszy to tym bardziej, że Lena jest uczennicą dopiero pierwszej klasy – zaznacza dyrektor Agnieszka Berest.

W sobotę, 15 kwietnia Dzień Otwarty szkoły muzycznej

Dyrektor szkoły Agnieszka Berest podkreśla, że sukcesy uczniów są dumą szkoły i potwierdzają wysoki poziom nauczania w głogowskiej szkole muzycznej.

Obecnie szkoła prowadzi rekrutację na nowy rok szkolny. Do rozpoczęcia nauki w Państwowej Szkole Muzycznej zaproszone są dzieci w wieku od 7 do 16 lat.

Ofertę szkoły będzie można poznać podczas Dnia Otwartego, który odbędzie się 15 kwietnia.

W tym dniu nauczyciele zaprezentują instrumenty, na których możliwa jest nauka w szkole, odpowiedzą na pytania dotyczące tajników gry na każdym z nich, pozwolą instrument obejrzeć z bliska, pokażą jak wydobyć pierwsze dźwięki.

Warto przyjść i sprawdzić, który instrument spodoba się najbardziej!

Być może, dla kolejnych młodych głogowian, będzie to początek muzycznej przygody, a może i wielkiej muzycznej kariery.