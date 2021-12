Nie brakuje chętnych do szukania okazji na starociach. Takie rzeczy można kupować na dużym targu w Głogowie, na Piastowie. Co wtorek i piątek pojawiają się handlarze oferujący najróżniejsze przedmioty - od szkła, porcelany poprzez meble i rowery.

Zobaczcie w galerii, co udało nam się tam trafić w miniony wtorek, 21 grudnia.