Srebro głogowianek na Europejskich Mistrzostwach Paraolimpijskich

W sumie w rywalizacji w Rotterdamie brała udział niewielka - 5-osobowa ekipa z Polski. W sumie wywalczyła 4 medale. Szanse na kolejne krążki już wkrótce.

– Start w Rotterdamie to dla Polaków początek prawdziwego maratonu. Przez najbliższe dwa miesiące mają do rozegrania jeszcze trzy międzynarodowe turnieje: w Poznaniu, Sao Paulo i Portugalskim Povoa de Varzim. Wyniki z Rotterdamu są dużym krokiem w kierunku kwalifikacji Polaków na igrzyska paralimpijskie w Paryżu. Trzymamy kciuki by ich marzenia się spełniły – dodaje Andrzej Maciejewski.