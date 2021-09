SPS Chrobry Głogów przegrał z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Bez punktów na start sezonu

SPS, który po przerwie wrócił do rozgrywek pierwszoligowych, ma spore plany wobec ligi. Przede wszystkim zapowiadają, że chcą utrzymać się w niej znacznie dłużej niż ostatnim razem, gdy odpadli po sezonie, kiedy to do ligi weszli w zastępstwie wycofanego klubu.

Mecz rozpoczynający sezon nie poszedł jednak po myśli królewskich. SPS Chrobry Głogów nie wywalczył ani jednego seta w starciu z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Królewscy starali się i walczyli, jednak tego dnia musieli przyznać wyższość gospodarzy. Głogowianie przegrali sety: 25:15, 25:22, 25:20.

Do domu SPS wrócił więc bez punktów. Już teraz przygotowuje się jednak do następnego spotkania, które rozegra we własnej hali. 2 października SPS zmierzy się z ZAKSĄ Strzelce Opolskie.

Zobacz też: