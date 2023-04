SPS Chrobry Głogów przegrał z Gwardią Wrocław na zakończenie sezonu

O ile w pierwszej części tego sezonu głogowianie pokonali Gwardię 3:2 po zaciętym meczu, to tym razem musieli uznać wyższość rywali. Gwardia na swoim terenie nie dała zawodnikom z Głogowa żadnych nadziei na wygraną i wydłużenie szans na udział w play-offach. Pierwszego seta gospodarze wygrali do 21, drugiego do 21 a trzeciego do 20.

15 kwietnia zakończą się rozgrywki Tauron 1. Ligi w rundzie zasadniczej. Z 43 punktami Chrobry zajmuje 9. miejsce w tabeli rozgrywek. W trakcie 30 spotkań wygrał 14 a przegrał 16.

Chemeko-System Gwardia Wrocław - SPS Chrobry Głogów: 3:0

Sety: 25-21, 25-21, 25-20

