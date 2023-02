SPS Chrobry Głogów pokonał Lechię Tomaszów Mazowiecki

Zawodnicy z Głogowa zmierzyli się z Lechią Tomaszów Mazowiecki i przy ogromnym dopingu głogowskich kibiców oba zespoły zgotowały bardzo ciekawy mecz. jego wynik nie był pewien do końca i ostatecznie o zwycięstwie musiał decydować tie-break. W pierwszym secie wygrali głogowianie - do 24, podobnie w drugim - z tym że do 20. Potem jednak dwa sety należały do gości. Najpierw wygrali do 22, a potem do 15. W samym tie-breaku lepsi byli już głogowianie, który wygrali 15:6.

Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:2 dla SPS-u.

SPS Chrobry Głogów - Lechia Tomaszów Mazowiecki - 3:2

W setach: 26-24 / 25-20 / 22-25 / 15-25 / 15-6

