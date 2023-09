Smutny czas OSP Sława. Dzień po dniu zmarło dwóch doświadczonych strażaków, którzy stanowili nierozłączny duet

Strażacy OSP w Sławie poinformowali o śmierci dwóch zasłużonych dla jednostki kolegów. W piątek, 15 września zmarł druh Edmund Baron (+73), jeden z filarów Sławskiej OSP. Dzień później – 16 września strażacy powiadomili o śmierci kolejnego druha Janusza Belki (+67).

Pogrążeni w żałobie strażacy napisali o swoim koledze Edmundzie:

Dla najbliższych zwyczajnie Mundek, wieloletni gospodarz, członek Zarządu, pełnoetatowy kierowca, strażak- ratownik z wielkim stażem, doświadczeniem i wyszkoleniem dziś (15 września – przyp. Red.) zakończył swoją służbę... Służbę jedynie tą ziemską! Mamy wielkie przekonanie, że tam u góry będzie dalej dzielnie służył swoją nigdy nieograniczoną pomocą i poświęceniem.

Kolego Edmundzie! To Ty Nas nauczyłeś służby, porządku, dałeś możliwość działać na rzecz ludzi dosłownie od przysłowiowej miotły po udział w akcjach i ratowanie życia! To z pod Twoich skrzydeł wychodziła obecna kadra Sławskiej Strażnicy! To Ty zawsze byłeś twarzą OSP SŁAWA podczas wielu lokalnych wydarzeń! Dałeś się zapamiętać jako dobry człowiek, kolega, a dla niektórych byłeś jak ojciec! - napisali.