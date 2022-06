Smaczne truskawki prosto z pola koło Krzepowa. W tym roku jest ich mniej i będą jeszcze przez dwa tygodnie

Sezon na truskawki w pełni. Te smaczne owoce od ponad 20 lat sprzedaje pani Helena, do której co roku po truskawki przyjeżdżają stali klienci nie tylko z Głogowa. Truskawkowe pole znajduje się przy drodze z Głogowa do Grębocic, tuż przy wyjeździe z Krzepowa.

Pierwsze tegoroczne truskawki na polu pani Heleny można było kupić po 20 maja. Ich cena zaczynała się od 18 zł.

- I jeszcze będą ze dwa tygodnie – mówi nam kobieta dodając, że to był trudny rok dla uprawy. - Zimna wiosna i tak sucho, że wyschło nam ze 25 arów plantacji. Zbiory mamy dużo mniejsze niż rok temu – dodaje.

Żeby kupić świeże owoce trzeba przyjechać po godzinie 7 rano, bo od rana rozpoczyna się ich zbiór. Najlepiej pojechać wprost na pole.